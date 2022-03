Ginasta russo perde para ucraniano e usa símbolo de guerra

O ginasta russo, Ivan Kuliak, subiu ao pódio de uma competição em Doha, no Qatar, usando em seu uniforme um símbolo da guerra em seu peito.

Durante a Copa do Mundo da ginástica artística, na cerimônia da medalha, o atleta colocou uma letra Z, feita com esparadrapos, onde deveria ficar o símbolo do seu país. A provocação foi destinada a um ucraniano que venceu a prova.

Vários tanques e carros blindados russos que estão participando da invasão à Ucrânia possuem pintados o símbolo Z branco, que se tornou uma referência russa na guerra. A letra remete à expressão “za pobedu”, que significa “para a vitória”.

A manifestação foi direcionada a Illia Kovtun, da Ucrânia, que ganhou a medalha de ouro nas barras paralelas. O russo, de 20 anos, ficou com o terceiro lugar, e não teve a presença da bandeira do seu país na cerimônia de pódio, por conta das sanções do esporte a Rússia.

A Federação Internacional de Ginástica foi a penúltima instituição olímpica a anunciar uma restrição aos atletas russos. Entretanto, os russos serão banidos somente a partir desta segunda-feira. A medida não vale para a Copa do Mundo.

