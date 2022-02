Gilmar Nascimento vai assumir lugar de vereador cassado pelo TRE

O ex-vereador Gilmar Nascimento (DEM) deve tomar posse na Câmara Municipal de Manaus na próxima semana. Nesta sexta-feira (11), a casa legislativa recebeu a decisão judicial que cassou o mandato do agora ex-vereador Sandro Maia.

De acordo com a decisão do juiz da 1ª Zona Eleitoral do Amazonas, Rogerio José da Costa Vieira, durante o período eleitoral, diversas irregularidades na campanha de Maia foram apontadas por conta da relação do candidato com o Instituto, o que motivou a ação.

Na terça-feira (8), a cassação de Maia foi confirmada pelo pleno do TRE. Um oficial de justiça tentou oficiar a CMM na quarta (10) e quinta-feira (11), mas a casa se recusou a receber o documento. Nesta sexta, nas redes sociais, o legislativo municipal informou que havia recebido a decisão judicial.

Além da perda de mandato, Maia deve ficar inelegível pelo período de oito anos.

