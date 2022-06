Gilmar Mendes é diagnosticado com Covid-19, em Portugal

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pegou Covid-19. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Corte, o teste dele, feito em Lisboa, teve resultado positivo. Ele teve sintomas leves e passa bem.

Mendes está em Portugal para participar de um evento na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa . Assim, o Ministro do STF vai participar do evento de forma virtual. De acordo com a Secretaria de Comunicação do STF, o ministro já tomou quatro doses da vacina para a doença.

Na quarta-feira (22/6), Gilmar Mendes participou de um jantar com diversas autoridades, incluindo o presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros 40 convidados.