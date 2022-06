Gestão do prefeito David Almeida é aprovada por 82% dos manauaras

Um novo estudo divulgado nesta quarta-feira, 1º de junho, aponta que a gestão do prefeito David Almeida é aprovada por 82% da população manauara.

Os dados são do Instituto Pontual em pesquisa realizada entre os dias 25 e 29 de maio.

O número segue em alta desde o fim do ano passado e mostra a forte influência que David Almeida terá nas eleições de outubro, em Manaus.

A Pontual Pesquisas entrevistou um total de 1.485 pessoas na capital do Amazonas. A margem do erro da pesquisa é 2,54% com intervalo confiança de 95%.

Confira os dados:

Ótima 11,8%

11,8% Bom 28,8%

28,8% Regular 41,2%

41,2% Ruim/Péssimo 16,3%

16,3% Não sabe avaliar 1,9%

FONTE: Ascom Avante