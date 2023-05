Gerard Piqué estaria processando Shakira após filhos aparecerem em clipe

Ao que parece, as brigas entre Gerard Piqué e Shakira estão longe de acabar. Desde que o casal anunciou a separação, eles se envolveram em diversas brigas públicas, inclusive a da geleia de morango, e deixaram toda a internet super chocada. Quando o divórcio foi finalizado, a tensão entre o ex-jogador e a cantora parecia ter acabado. Entretanto, não foi o final de tudo.

Isso porque Piqué ficou chocado ao saber que os filhos, Sasha e Milan, apareceram no clipe da música Acróstico da mãe. Apesar dos pequenos terem pedido para participarem da produção audiovisual, segundo a cantora, Gerard não gostou nada. Segundo alguns veículos, o atleta não teria gostado de não ter sido avisado sobre a presença dos garotos.

Após ficar indignado com a ação de Shakira, o ex-atleta decidiu tomar uma atitude. Segundo o jornal La Vanguardia, Gerard estaria finalizando um processo contra a ex-esposa, junto de seu advogado, Ramón Tamborero. Já de acordo com o Programa Ana Rosa, o profissional estaria pressionando o atleta a brigar com a ex-esposa.

– Piqué não quer guerra, mas Tamborero está insistindo para que ele denuncie. O atual acordo do ex-casal sobre os filhos não contempla a questão de expor crianças neste contexto.