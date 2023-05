George Lins propõe abono de faltas para eventos esportivos fora do AM

Líder do União Brasil na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado Dr. George Lins encaminhou um requerimento ao governador Wilson Lima defendendo o abono de faltas para estudantes e profissionais da educação da rede estadual de ensino que forem convocados a participar de seleções estaduais e nacionais ou de competições desportivas oficiais homologadas pelas Confederações e Federações dos Esportes Olímpico e Paraolímpico nos mais diversos eventos.

Segundo o parlamentar, trata-se de medida que objetiva regularizar reivindicações dos estudantes que integram delegações desportivas ou paradesportivas, com a efetiva valorização dos estudantes atletas que representam o Amazonas em competições esportivas. Além do abono das faltas, os estudantes também terão direito à reposição ou compensação de conteúdo escolar.

Para o Dr. George, o requerimento representa um salto exemplar no incentivo à prática do esporte e a projeção dos jovens nos cenários das disputas regionais, nacionais e internacionais. “Ganha, assim, o Amazonas que, por meio das mais variadas modalidades, poderá elevar-se cada vez mais no ranking dos estados brasileiros com grande incentivo aos jovens que sonham e buscam sucesso através do esporte, transformado em política educacional e estilo de vida”, detalha o deputado.

De acordo com o deputado, os estudantes da rede pública estadual de ensino que integrarem delegação desportiva ou paradesportiva em eventos de representação estadual e nacional, competição no país ou no exterior, terão abono de faltas em regime excepcional, mediante, alternativamente, às atividades a distância, reposição de conteúdos e aplicação de provas em segunda chamada.

“A nossa proposta, longe de pretender privilegiar os estudantes que se deslocarem para participações em eventos oficiais, na verdade, busca incutir na sociedade amazonense os princípios da cultura esportiva como uma tradição que precisa se afirmar, consoante uma política de estado que continue estimulando a formação de talentos entre crianças e adolescentes para que o Amazonas possa voar alto nos cenários das disputas, ajudando o nosso país a se tornar verdadeiramente uma potência esportiva e paradesportiva”, afirma Dr. George.