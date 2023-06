George Lins parabeniza nomeação de Belarmino Lins para cargo na Suframa

Nesta terça-feira (13/06), o deputado estadual Dr. George Lins (União Brasil) parabenizou a nomeação do seu pai, o ex-deputado estadual Belarmino Lins, para o cargo de Superintendente Adjunto de operações da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Da tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Dr. George destacou o apoio da bancada federal do Amazonas para a indicação de Belarmino ao cargo. “Agradeço ao senador Omar Aziz, que encampou a indicação de meu pai para ocupar este cargo; e ao meu tio, deputado federal Átila Lins, e, em nome dele, agradecer a toda a bancada federal que avalizou o nome do meu pai para este posto na Suframa. Destaco também o apoio do atual superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, para a efetivação da nomeação”, disse.

A portaria com a nomeação de Belarmino Lins na Suframa foi publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira (12/06). A Superintendência Adjunta de Operações da Suframa, que será comandada por Belarmino, é responsável por planejar, coordenar e supervisionar a entrada e saída de mercadorias da Zona Franca, que circulam com altos benefícios tributários.

“A Superintendência Adjunta de Operações da Suframa é estratégica e precisa de uma pessoa com noções de administração pública e de articulação política. Perfil este que nosso querido ‘Belão’ adquiriu ao longo de 32 anos de vida pública no parlamento, fora sua experiência à frente do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (Iapas) e da Companhia de Saneamento do Amazonas”, destacou Dr. George.

Trajetória – Belarmino Lins, popularmente conhecido como Belão, tem 77 anos e foi deputado estadual por oito mandatos, sendo presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas em três ocasiões. Ao longo de sua trajetória política, demonstrou habilidade em questões relacionadas ao desenvolvimento regional e à promoção de políticas voltadas para a Amazônia.

Nos anos 80, foi diretor financeiro da Companhia de Saneamento do Amazonas e superintendente do extinto Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (Iapas).