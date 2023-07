George Lins destaca ineditismo do primeiro transplante renal na rede pública estadual de saúde do AM

Da tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Dr. George Lins (UB) ressaltou, na quinta-feira (06/07), que o primeiro transplante de rins da rede pública estadual de saúde no Amazonas marca um novo momento para os pacientes renais crônicos do estado. O deputado acompanhou pessoalmente o procedimento, que foi realizado nesta quarta-feira (05/07) no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz.

“Com certeza esse é um feito histórico para a saúde pública do Amazonas! Eu fico muito feliz por ter acompanhado, como médico, este procedimento, que foi liderado pela equipe do Dr. Marcelo Perosa em um hospital do SUS. Esse é só o início dos avanços”, disse Dr. George ao destacar as transformações que o governador Wilson Lima tem promovido na saúde do estado.

O procedimento cirúrgico teve duração de aproximadamente quatro horas e foi realizado em um paciente de 35 anos. O doador do rim foi o seu próprio pai, de 55 anos. A meta do Governo do Estado é que sejam realizados oito transplantes mensais.

Segundo o deputado, a etapa final do transplante de rim é a efetivação da cirurgia, mas o processo até a chegada deste momento envolve uma série de avaliações pré-transplantes. “Nós temos que ressaltar que o transplante de rim, o ato final, que é a cirurgia propriamente dita, foi concluído na quarta, mas o serviço de transplante já está sendo desenvolvido há mais tempo, pois envolve a estruturação do serviço, contratação de médicos especialistas, entre outros”, disse o deputado.

Dr. George finalizou sua fala parabenizando também o Secretário de Estado de Saúde, Dr. Anoar Samad, e o coordenador da Central de Transplantes do Amazonas, o médico Marcos Lins de Albuquerque, pelo empenho na realização do procedimento.

Colegas de partido, o deputado estadual Mário César Filho e a deputada Joana Darc parabenizaram o deputado Dr. George por trazer o tema à tribuna, destacando a conquista do transplante renal na rede pública de saúde. Além deles, o deputado Comandante Dan (PSC) também manifestou suas felicitações pelo feito.