George Lins comemora recurso de R$ 1 milhão destinado à construção de Mini Vila Olímpica em Fonte Boa

Em pronunciamento no Pequeno Expediente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na manhã desta quarta-feira (31), o deputado estadual Dr. George Lins (União Brasil) comemorou a destinação de recurso da ordem de R$ 1 milhão para a construção da primeira etapa da Mini Vila Olímpica do município de Fonte Boa. O recurso é oriundo de emenda parlamentar do deputado federal Átila Lins (PSD), tio do Dr. George.

“A Mini Vila Olímpica será uma obra de especial destaque, sobretudo para a juventude dedicada ao desporto em Fonte Boa, terra natal do ex-deputado estadual Belarmino Lins, meu pai, e do meu tio, deputado Átila”, disse Dr. George, informando o andamento do processo licitatório para a execução da primeira etapa da obra.

A Prefeitura de Fonte Boa, sob o comando do prefeito Gilberto Lisboa, conhecido no município como Biquinho, já lançou o edital de licitação visando a construção da Mini Vila Olímpica para que, com o recurso liberado, os trabalhos sejam iniciados automaticamente.

“Particularmente, o fato me enche de orgulho por se tratar de um grande empreendimento que destacará Fonte Boa entre as cidades do interior do Estado com maior relevância no esporte pela grandeza do que será a futura Mini Vila Olímpica de Fonte Boa”, discursou Dr. George. Conforme ele, o empreendimento de Fonte Boa será similar à Vila Olímpica construída em Lábrea, no Vale do Purus, em 2020, graças a duas emendas do deputado Átila, no valor total de R$ 2 milhões, em parceria com a Prefeitura local que também investiu recursos quase na mesma proporção para o sucesso da obra.

“Enfim, parabenizo o deputado Átila Lins e parabenizo, da mesma forma, o nobre e querido povo de Fonte Boa pelo maravilhoso presente que o município ganhará neste ano de 2023, com a construção da Mini Vila Olímpica”, enfatizou o líder do UB na Aleam.

Em grupos do Whatsapp, o ex-deputado Belarmino Lins também festejou a novidade, destacando a emenda de Átila e agradecendo “pelo belo gesto de amor à Fonte Boa”.