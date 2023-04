Gene Simmons, do Kiss, se manifesta após passar mal em show em Manaus

Nesta quinta-feira (13) Gene Simmons, do Kiss, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs após passar mal durante o show em Manaus.

Na apresentação, o vocalista e baixista precisou parar o show por alguns minutos e depois a banda seguiu normalmente.

“Ok, crianças. Não é grande coisa. Obrigado por seus recados amáveis. Ontem à noite tocamos no Amazon Jungle Stadium/Brasil. A umidade e a temperatura estavam nas alturas. Eu estava desidratado e fui forçado a sentar para uma música. Voltamos ao palco em 5 minutos e terminamos o show”, escreveu ele no perfil do Twitter.

Vale lembrar que o Kiss é uma das atrações do Monsters of Rock, que acontece no dia 22 de abril em São Paulo.