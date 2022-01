Gato adotivo com bigode de Freddie Mercury viraliza nas redes

Na verdade, não se trata de um gato, mas sim de uma gata de 1 ano de idade, da Califórnia, EUA, que está viralizando nas redes sociais por causa do seu ‘bigode’ de nascença, semelhante ao usado por Freddie Mercury.

De nome italiano, Mostaccioli, tem uma faixa de pelo preto entre a boca e o nariz, dando a impressão de um bigode grosso.

Mostaccioli foi resgatada por sua dona que a encontrou numa ninhada de gatinhos de rua no jardim de sua mãe.

Ela encontrou lares para os outros gatinhos, mas se apaixonou por Mostaccioli, que acabou adotada por ela.

Mercury e a paixão pelos gatos

Alguns fãs estão chamando a gatinha esperta de Freddie ‘Purrcury‘, uma mistura entre ronronar e o sobrenome ‘mercury’.

O curioso é que Freddie Mercury também adorava gatos. Em uma fase, ele chegou a ter dez felinos.

De acordo com o livro de memórias Mercury and Me, Freddie “tratou os gatos como seus próprios filhos”.

Você pode seguir Mostaccioli no Instagram.

*Com informações do Só Notícia Boa