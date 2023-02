Gás de cozinha em Manaus é o terceiro mais caro do país

O preço do gás de cozinha em Manaus é o 3º mais caro do país na primeira semana de fevereiro. Segundo o monitoramento da Agência Nacional de Petróleo (ANP), o botijão de 13 kg na capital está saindo, em média, a R$ 122,75, podendo chegar a R$ 142.

De acordo com a ANP, Manaus só perde para Boa Vista e Palmas. Na primeira, o combustível de uso doméstico e industrial está saindo a um preço médio de R$ 129,03, e na capital do Tocantins, o botijão está sendo revendido a R$ 123,88.

Na outra ponta da tabela, Rio de Janeiro e Recife são as capitais com o preço médio de revenda mais barato. Na capital fluminense, o GLS está sendo vendido a R$ 96,94 e na capital de Pernambuco o botijão tem saído a R$ 98,26.

Desde o início do ano, o valor do gás de cozinha na capital do Amazonas subiu 3%. De 1º a 7 de janeiro, o monitoramento da ANP apontou que o combustível era comercializado na cidade a um preço médio de R$ 119,06.

Na segunda semana (8 a 14 de janeiro), o botijão aumentou para R$ 119,16. Já entre os dias 15 e 21 de janeiro, o aumento foi mais acentuado e o gás passou a ser vendido a R$ 122,05.

Na penúltima semana do mês, o valor foi reajustado para R$ 122,61 e na transição de janeiro para fevereiro, os consumidores começaram a pagar um valor médio de R$ 122,75.