Garoto morre com tiro nas costas quando pegava frutas, em Tabatinga

Um garoto de 13 anos, identificado apenas como Alexandre, foi morto com um tiro de espingarda nas costas, enquanto colhia frutos em uma granja do município de Tabatinga (distante 1.106 quilômetros de Manaus). O homicídio aconteceu na terça-feira (21) e, segundo a polícia, o caseiro é considerado o principal suspeito do crime.

De acordo com informações da polícia, o adolescente voltava de uma comunidade, acompanhado de outros dois menores, quando avistou os frutos em uma propriedade particular. Os garotos decidiram subir o muro da propriedade para colher rambutã, quando foram surpreendidos pelos disparos.

Alexandre levou um tiro nas costas e acabou morrendo. Outro garoto, identificado como Vitor, levou dois tiros nas nádegas, mas, ainda segundo a polícia, ele teria sido levado para um hospital do município e foi liberado após os procedimentos médicos. Um terceiro adolescente não foi atingido.

A polícia foi à granja e efetuou a prisão de um caseiro de 42 anos, além de apreender duas espingardas de calibres 16 e 36 e três cartuchos.

Comentarios