Garoto é vítima da ‘ameba comedora de cérebro’ nos EUA

O jovem David Pruitt, de apenas sete anos, morreu no começo deste mês após ser atingido por uma infecção, obtida através de uma “ameba comedora de cérebro”. Morador da Califórnia, nos Estados Unidos, o garoto foi contaminado enquanto brincava em um lago no condado de Tehama.

No dia 30 de julho, David, que apresentava sintomas derivados da ameba, foi levado ao Pronto-Socorro, mas rapidamente foi transferido para o UC Davis Medical Center, onde recebeu suporte de aparelhos e iniciou o tratamento.

A ameba encontrada pelo menino é um protozoário chamado Naegleria fowleri, que geralmente é encontrado em água doce, com temperaturas altas e sem movimento. O dano causado pela ameba é gigantesco, já que ao entrar no organismo pelo nariz, o protozoário desenvolve no cérebro a doença chamada Meningoencefalite Amebiana Primária (PAM).

Segundo especialistas, os casos da doença são extremamente raros e mortais. Desde 1971, o estado da Califórnia teve apenas 10 casos confirmados. De acordo com o Centro de Controle de Doença dos Estados Unidos (CFC), apenas cinco crianças sobreviveram na América do Norte. A doença causa sintomas como febre, náuseas, fortes dores de cabeça e vômitos. Além disso, o grande risco se encontra na evolução da doença, que geralmente causa a morte dos pacientes em até duas semanas. FONTE

Comentarios