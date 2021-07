Garoto de 14 anos morre após cair e ser atropelado em competição

Um piloto de motovelocidade de 14 anos morreu neste domingo (25) durante uma corrida em Alcaniz, na Espanha. Hugo Millan competia no MotorLand Aragon, quando sofreu uma queda e foi atropelado por Milan Leon Pawelec. O jovem foi atendido na pista antes de ser levado ao hospital, onde não resistiu aos ferimentos.

Sua escola de formação no esporte, Cuna de Campeones, o homenageou no Twitter: “Nós sempre lembraremos de você pelo seu sorriso, seu grande coração e seu profissionalismo”. A MotoGP, principal categoria da motovelocidade, também enviou uma mensagem de apoio à família, amigos e o time de Millan. Pelo Twitter, Marc Márquez, espanhol seis vezes campeão da competição, deixou suas “sinceras condolências” àqueles próximos do menino.

O atleta mirim estava participando da Copa Europeia de Talentos, um campeonato internacional para pilotos promissores e organizado pela FIM CEV Repsol, responsável por competições mundiais como Moto2 e Moto3. Em sua estreia no torneio, Millan teve duas poles positions e quadro pódios.

Três meses atrás, Jason Dupasquier, de apenas 19 anos, morreu no hospital após se envolver em um acidente com mais duas motos durante uma sessão qualificatória no circuito de Mugello, na Itália. O suíço, filho do ex-piloto Phillippe Dupasquier, corria pela Moto3.

