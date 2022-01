Garota sobrevive a frio abaixo de zero abraçando vira-lata

Um cãozinho vira-lata, sem dono, salvou uma garotinha de 10 anos do frio abaixo de zero com nevasca na Rússia. Abraçada a ele a menina se aqueceu e sobreviveu até que fosse encontrada.

Vika se perdeu a 800 metros de sua casa, quando voltava da escola em Uglegorsk.

Ela foi localizada após 18 horas do desaparecimento, sentada em um colchão na varanda de um abrigo e agarrada a um cãozinho em situação de rua.

Milagre

Ela disse às autoridades que estava “abraçando o cachorro fofo para se aquecer”.

As temperaturas caíram para ‘menos’ 11 graus celsius durante a tempestade de neve.

“O fato de a menina ter permanecido viva com esse clima é realmente um milagre”, disse o pesquisador voluntário Anatoly Ivanov, ao The Siberian Times .

“Nós estávamos procurando a noite toda, nada era visível, nossas mãos estavam congelando, mesmo com as luvras. Era difícil endireitar os dedos. Pela manhã, começamos a pensar que ela não seria encontrada viva. Como você pode sobreviver a um pesadelo desses? E do lado de fora?”, questionou.

De acordo com a ASTV, a menina foi levada para um hospital local, mas conseguiu voltar para casa no mesmo dia. Ela fez um tratamento anticongelamento.

Agora os planos são homenagear o cachorro que salvou Vika.

As equipes de busca estão procurando por esse anjo e, quem sabe, ele seja adotado por algum deles.

*Com informações do Sunnyskyz