Garota sobrevive a acidente aéreo que matou quatro nos EUA

Uma menina de 11 anos foi a única sobrevivente de um acidente de avião que matou quatro pessoas em uma ilha no Lago Michigan, nos EUA.

Segundo informações da mídia local, o voo entre a cidade de Charlevoix e o aeroporto Welke em Beaver Island estava aterrissando quando o acidente aconteceu. Quatro passageiros estavam na aeronave.

Dados de vôo mostram que o avião, um bimotor Britten Norman BN-2A de 10 lugares, prefixo N866JA, pousou às 13h47, depois de 15 minutos no ar.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos foi enviada ao local depois que uma tripulação de helicóptero que estava na área no momento em um exercício de treinamento recebeu um alerta de emergência.

A conta da Guarda Costeira de Great Lakes no Twitter disse que a tripulação realizou os serviços de emergência e retirou dois feridos, incluindo uma menina de 11 anos. Apenas a menina sobreviveu, sendo posteriormente enviada para o um hospital, no estado do Michigan.

