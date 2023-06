Garimpo ilegal: PF aplica mais de R$ 4,5 milhões em multas na Amazônia

A Força Tarefa de Segurança Pública Ambiental (FTSPA), composta por equipes da Polícia Federal, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Força Nacional e Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) , deu início à Operação Aurum, na Floresta Nacional de Urupadi, localizada no município de Maués, no estado do Amazonas.

A ação se estendeu por 17 dias consecutivos em fiscalizações e combate a exploração ilegal de ouro na região. A operação combateu garimpos ilegais na região, tanto em terra firme quanto em rios.

Durante as ações realizadas, foram destruídos um total de 10 garimpos ilegais

Por conta impossibilidade de remover todo o material encontrado no local, foram realizadas as seguintes desintrusões e apreensões:

13 escavadeiras hidráulicas, um trator esteira, seis motocicletas, três quadriciclos, 61 barracos, 16 motores geradores, 20 motores bombas, sete dragas, além de nove armas de fogo e outros equipamentos utilizados nas atividades de garimpo ilegal, como embarcações e mercúrio.

A quantia representa as sanções aplicadas aos envolvidos nas atividades ilegais.

A escolha do nome “Operação Aurum” é uma referência ao principal mineral extraído dos garimpos ilegais no Amazonas, o ouro.

Essa operação reafirma o compromisso das autoridades em combater práticas ilegais que causam danos ao meio ambiente e comprometem a preservação da Floresta Nacional de Urupadi.