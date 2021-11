Garimpeiros são mortos a tiros em Japurá

Três garimpeiros, de aproximadamente 30 anos, de nomes não informados, foram mortos a tiros na madrugada de sexta-feira (12), em um garimpo no rio Japurá, a cerca de 3 horas no município de mesmo nome (distante 744 km de Manaus).

Conforme o investigador Carlos Cavalcanti, gestor da 59ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Japurá, uma das vítimas seria o proprietário de uma draga e as demais, funcionários dele.

No local era praticada a exploração ilegal de ouro e o crime pode ter sido motivado por um acerto de contas.

Cavalcanti ressalta que as investigações sobre o caso estão em andamento e mais informações não podem ser repassadas para não prejudicar o trabalho policial. As informações são do Portal do Marcos Santos.

