Garantido paga última parcela do acordo com a ex cunhã-poranga Jacqueline Marques

A nova diretoria da Associação Folclórico Boi-Bumbá Garantido, na pessoa do presidente interino Adson Silveira, pagou a última parcela do acordo judicial com a ex-cunhã-poranga do bumbá Jacqueline Marques Soares. Com isso a entidade folclórica quita a dívida no valor total de R$ 1,6 milhão.

De acordo com o presidente interino Adson Silveira, no acordo judicial o Garantido se comprometeu em efetuar o pagamento por meio de repasses financeiros diretamente da empresa Amazon Best, detentora da concessão de vendas dos ingressos do Festival Folclórico de Parintins. “Mais uma dívida, que Graças a Deus, nós estamos concluindo. Pagamos o parcelamento que foi acertado com a Amazon Best. Essa foi a última parcela e chegamos a conclusão do processo”, comemora Adson Silveira. Para Jacqueline Marques, a pesar de terem deixado, em muitas das vezes o caso no esquecimento, não se pode dizer que isso seja motivo de comemorar, mas sim de se fazer justiça. “Eu fico, por um lado satisfeita por finalizar esse processo, mas não posso comemorar, dizer que fico feliz, não”, ressaltou a ex cunhã-poranga. O processo de indenização se arrastou por 26 anos. Jacqueline Marques caiu de uma alegoria no Festival Folclórico de Parintins de 1994. Ela tem sequelas permanentes como perda de parte dos movimentos dos pés devido ao acidente. fonte: PANORAMA PARINTINS