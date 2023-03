Garantido e Semasth promovem tarde de inclusão social para crianças autistas neste sábado

Uma tarde de diversão e aprendizado espera as crianças e adolescentes com o espectro do autismo (TEA) que participam do Núcleo de Inclusão Socioassistencial e Atividades Adaptadas Girassol de Parintins. O Boi Garantido, um dos maiores símbolos da cultura popular do Amazonas, vai realizar neste sábado, 01/04, uma oficina de música, dança e artesanato com os usuários do núcleo, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social Trabalho e Habitação (Semasth) e a Prefeitura de Parintins.

O objetivo é promover a interação, a sensibilização e a inclusão desses jovens, valorizando suas potencialidades e respeitando suas diferenças. A oficina vai acontecer a partir das 17h na sede do Boi Garantido, localizada na Rua Lindolfo Monte Verde, no bairro Palmares. Os interessados devem fazer a inscrição prévia no núcleo Girassol ou na Semasth.