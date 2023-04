‘Garantido do Futuro’ encanta com primeira ‘Alvoradinha’

Um momento de pura diversão, de extravasar energia e muita vibração tomou conta do palco e área de pista do curral Lindolfo Monteverde (Cidade Garantido), tendo como protagonistas as crianças e adolescentes torcedoras do Boi do Povão. O ponto alto do evento para o público mirim foi a “Alvoradinha”, quando as crianças e seus pais saíram em caminhada na área interna do curral, em uma referência a tradicional Alvorada, ao comando do apresentador Israel Paulain.

O evento foi realizado na primeira parte do ensaio geral da Alvorada foi conduzido pelo apresentador Israel Paulain, na noite de ontem, 28 de abril. É o primeiro ensaio realizado exclusivamente para os pequenos, uma prévia da programação “Garantido do Futuro”, que vai acontecer aos domingos, nos meses de maio e junho.

Seja no palco ou na área do povão as crianças e adolescentes, acompanhadas pelos pais, brincaram e se encantaram em ter a oportuniza de interagir com Israel Paulain. Um dos personagens mais admirado pela garotada foi o pajé Adriano Paketá, que brincou junto com os pequenos. Outro personagem do bumbá a se juntar com a petizada foi o amo do boi João Paulo Faria, tirando versos e empolgando a galerinha, além da evolução do boi de pano, com o tripa Arnaldo Buba.

“Foi tudo de bom, maravilhoso. As crianças pedem para vir para os ensaios do Garantido e esse momento é muito satisfatório para as crianças. A gente pode observar que elas estão todas muito felizes”, descreveu a senhora Adriana Fragata, que esteve se divertindo com seu filho.

Para o apresentador Israel Paulain, foi um momento que vai ficar marcado pra sempre no seu coração e na sua memória.

“Acredito que não só no meu coração e na minha memória, mas de todos que estão aqui nesse momento especial, abraçando a criançada, que merece essa atenção. Eu vivi tudo isso no início de minha trajetória na Baixa do São José e hoje reviver isso aqui e fazer a alegria para as crianças vai marcar para sempre na minha história e de todos que estavam presentes. As crianças precisam estar próximas do Garantido sempre, e é isso que vamos fazer a partir de hoje”, assegurou Paulain.

De acordo com o diretor administrativo do Garantido, Adson Silveira, uma programação especial foi preparada para as crianças, sendo realizadas nos meses de maio e junho, na Cidade Garantido, denominada “Garantido do Futuro”.

“Nosso objetivo é tornar a cultura do boi-bumbá acessível também para as crianças que serão o futuro do Garantido. Portanto, esse é também o papel social da diretoria, ao comando do presidente Antônio Andrade, ressaltou Adson Silveira.

A programação do “Garantido do Futuro” está definida para os domingos, nos dias 7, 14, 21 e 28 de maio e também em 4 e 11 de junho, a partir das 16h na Cidade Garantido.

