Ganhador da Mega da Virada ainda não retirou prêmio e pode perder R$ 162 milhões

Um dos vencedores da Mega da Virada ainda não se apresentou a Caixa e pode perder os R$ 162,6 milhões que ganhou no sorteio com o maior prêmio da história das Loterias.

Segundo as regras do concurso, os vencedores têm até 90 dias após a realização do sorteio para retirar o prêmio ou perdem a bolada. A data-limite para os vencedores da Mega da Virada termina na próxima quarta-feira (31).

No último concurso, em 31 de dezembro de 2020, duas apostas acertaram as seis dezenas e dividiram o prêmio de 325,2 milhões.

Uma delas, de Aracaju (SE), já buscou a grana, porém, a outra, uma aposta de São Paulo (SP) feita pela internet, ainda não se apresentou à Caixa e pode perder a bolada conquistada. Caso o vencedor não apareça, os R$ 162,6 milhões serão repassados ao Fies (Fundo de Financiamento do Ensino Superior).

