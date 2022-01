Gabriel Medina e Yasmin Brunet terminam casamento após dois anos

Gabriel Medina e Yasmin Brunet não estão mais juntos. Os dois começaram a namorar no início de 2020 e casaram-se no fim daquele ano, mesmo com reprovação de Simone Medina, mãe do surfista. A modelo não se dava bem com a sogra, e o surfista também teve desentendimentos com a matriarca.

Após a separação, Medina se mudou para outra casa que tem em um condomínio e deixou Yasmin sozinha na residência onde eles moravam, dando um ultimato para ela sair de lá.

Segundo o jornalista Demétrio Vecchioli, do UOL, a filha de Luiza Brunet se recusou a sair e jogou uma toalha para cobrir as câmeras de segurança. Já Leo Dias, do Metrópoles, publicou que eles não viviam uma boa fase no relacionamento havia algum tempo e “estão vivendo de aparências”.

Mesmo com o anúncio do fim do casamento, a dupla ainda mantém publicações juntas nas redes sociais. Na quarta-feira (26), a loira publicou um desabafo sobre suas crises de ansiedade e anexou um vídeo em que apareceu abraçada e aos beijos com Medina.

“Ano passado foi um ano muito difícil pra mim e pro Gabriel. […] Eu vi em primeira mão tudo que ele sofreu porque eu sofri junto com ele. Vi ele segurar muita coisa que foi extremamente injusta com ele. Muitas vezes fomos massacrados sem necessidade alguma sem ao menos saberem a verdade do que estavam publicando. Muitas mentiras foram contadas, e tivemos que engolir muitas coisas para não tirar o foco da competição, porque no final das contas o objetivo era fazer ele realizar o sonho dele de ser tricampeão, e conseguimos”, escreveu ela em um trecho do texto.

O surfista também contou que passará por tratamento psicológico para cuidar de sua saúde mental. “Venho de meses muito desgastantes. Reconhecer e admitir para mim mesmo que não estou bem vem sendo um processo muito difícil, e optar por tirar um tempo para me cuidar foi talvez a decisão mais difícil que já tomei em toda a minha vida”, declarou ele.

