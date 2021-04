Gabigol provoca Vasco após eliminação no Carioca

O atacante Gabigol não perdeu a oportunidade de tirar onda após a eliminação do Vasco no Campeonato Carioca. Nesta segunda-feira, o jogador foi ao Twitter e deu bom dia a seus seguidores, juntamente com uma risada e um emoji que os torcedores interpretaram como uma referência à segunda divisão.

Bom dia ✌🏽HAHAHAHAHAHA — Gabi 🇧🇷 (@gabigol) April 19, 2021

