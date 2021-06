Gabigol desfalcará Flamengo em sua estreia na Copa do Brasil contra o Coritiba

Descansado depois de ficar dez dias sem jogar, algo muito raro no apertado calendário do futebol brasileiro, o Flamengo estreia na Copa do Brasil nesta quinta-feira (10), às 19 horas, contra o Coritiba, no Couto Pereira, na capital paranaense. O time rubro-negro não terá Gabriel Barbosa, o Gabigol, machucado, mas deve poder contar com os outros atletas que retornaram da seleção brasileira principal e olímpica.

O duelo em Curitiba seria disputado na semana passada, assim como todos os outros jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil, mas foi adiado pela CBF para esta quinta em razão dos vários desfalques importantes que o Flamengo teve nos últimos dias com as convocações para as Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira (16), às 21h30, no Maracanã.

Dos convocados para a seleção brasileira principal e olímpica, apenas Gabriel, com um pequeno edema na perna direita, não vai para o jogo. Já Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, que estavam com o time de Tite, devem atuar, assim como Gerson e Pedro. Os dois retornaram da Sérvia, onde a equipe que disputará os Jogos de Tóquio realizou os últimos amistosos antes da disputa no Japão.

Gerson, aliás, foi negociado com o Olympique de Marselha, mas ainda permanecerá no Flamengo por mais algum tempo, dependendo das carências da equipe em virtude das convocações para a Copa América. Gabriel só voltará ao clube depois da disputa da Copa América, e Everton Ribeiro faz seu último jogo nesta quinta, já que também foi convocado para o torneio entre seleções que será disputado no Brasil e começa no próximo domingo. Rodrigo Caio ficou fora da lista.

No Couto Pereira, a equipe rubro-negra será comandada pelo auxiliar Maurício Souza, que substitui o técnico Rogério Ceni, diagnosticado com a Covid-19. Além de seu artilheiro, ele não terá à disposição o lateral-direito Isla, ainda com compromissos com a seleção do Chile, e o meio-campista Arrascaeta, diagnosticado com o novo coronavírus e em quarentena no Uruguai. A dupla só retorna ao Flamengo após a realização da Copa América. Rodinei retornou ao Flamengo no início deste mês depois de atuar por empréstimo pelo Internacional, vem realizando todas as atividades com o restante do grupo e está liberado para jogar. Ele briga por posição com o jovem Matheuzinho.

O Coritiba aposta em Léo Gamalho para surpreender o Flamengo. O atacante já foi artilheiro da Copa do Brasil em três edições, incluindo a última. Ele é a referência do ataque alviverde, com sete gols em 12 jogos, mas não balança as redes há três partidas e quer acabar com esse jejum diante do rival carioca. “Eu me incomodo todo jogo que eu não faço gol. A maior pressão sou eu mesmo que coloco”, disse o jogador.

O Coritiba reencontra o Flamengo após sete anos na competição e também se apoia no retrospecto favorável contra o adversário carioca jogando no Couto Pereira. Em 25 confrontos como mandante, acumula 13 vitórias, três empates e nove derrotas. A equipe alviverde chegou à terceira fase do torneio após eliminar União Rondonópolis-MT e Operário-PR.

FONTE: ESTADÃO CONTEÚDO

