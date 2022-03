FVS-RCP treina equipes para prevenção e controle de infecção hospitalar no AM

Para fortalecer a prevenção e controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAs), também conhecida como infecção hospitalar, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) realizou, nesta terça-feira (08/03), treinamento com equipes de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) de média e alta complexidade de saúde de Manaus.

As IRAs são as infecções adquiridas após a admissão do paciente na unidade hospitalar; e pode se manifestar durante a internação ou após a alta médica. Essas infecções exigem ações que são organizadas nos serviços de saúde pelo Programa de Controle de Infecção.

A capacitação reúne equipes de CCIHs de hospitais, Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) e Unidade de Pronto Atendimento da capital do estado. Segundo a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, é fundamental que os profissionais de saúde estejam atentos aos perigos que as IRAs podem representar e que podem ser evitados.

“As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde aumentam o tempo de permanência hospitalar, a morbidade e mortalidade dentro dos hospitais e unidades de pronto atendimento. Por isso, todas as equipes devem respeitar as recomendações de precauções para evitar surtos”, destaca Tatyana.

A higienização das mãos, a atenção ao protocolo de prevenção, aplicação de medidas de precaução e isolamento estão entre as ações de prevenção e controle das IRAs, segundo informa a enfermeira Evelyn Campelo, coordenadora da Comissão Estadual de Prevenção e Controle de Infecção em Serviços de Saúde (CECISS), ligada à FVS-RCP.

“A forma mais simples e efetiva de evitar a transmissão de infecções em ambiente hospitalar é a higienização das mãos que pode ser realizada usando água e sabão ou álcool 70%. É uma medida para profissionais de saúde, mas que também vale para visitantes e pacientes”, acrescenta Evelyn.

Como paciente, a higienização das mãos deve ser realizada, principalmente, antes das refeições e após usar o banheiro. Aos visitantes, os cuidados incluem a higiene das mãos antes e após tocar o paciente ou superfícies próximas ao redor e ao sair do hospital.

