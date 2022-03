Futebol de várzea é uma realidade em comunidade de Parintins

A arte do Futebol resiste mesmo na área de várzea. Chamadas dessa forma as terras no Amazonas e da Amazônia que ficam metade do ano debaixo da água. Na Comunidade Costa da Águia, a margem do Rio Amazonas, município de Parintins, no Baixo Amazonas, um grupo de jovens brinca de pênaltis. Não tem mais como formar dois times com 11 jogadores, pois a força da natureza chegou e invadiu quase todo o campo.

Até o mês o final abril todo o campo vai desaparecer, assim como toda a terra onde fica a própria Comunidade. Mas enquanto isso não acontece, os amantes do futebol brincam de pênaltis. Imitando os grandes astros do futebol, seja os atacantes ou goleiros. O Futebol de jogo limpo e amigável.

A foto do morador da Comunidade da Costa da Água, Silvano Pontes é impressionante para quem não vive a vida ribeirinha da Amazônia, mas comum aos cidadãos ribeirinhos. Pois nesse vasto local tem vida, arte, cultura e talento. Um povo que tem a harmonia com a natureza.

A água é da natureza. Nessa época toma conta dos campos, casas e plantações. Nos últimos anos essa água vem com muita força. Causando as grandes enchentes. Que invadiu até cidades de “terras firmes”. E é por isso ser preciso esse povo ter atenção e assistência do governo federal, estadual e municipal.

A mesma natureza daqui a seis meses começa o processo inverso e o rio vai baixando e o ciclo recomeça. É o que esperamos.

☑ Parintins Amazonas