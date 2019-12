Fundação Matias Machline divulga resultado do Processo Seletivo 2020

A Fundação Matias Machline (FMM) informa o resultado do Processo Seletivo 2020 para as 368 vagas oferecidas no Ensino Médio Técnico, nos cursos de Eletrônica, Informática e Mecatrônica. A lista de aprovados está disponível no link da instituição.

As matrículas serão realizadas de 26 de dezembro de 2019 a 3 de janeiro de 2020, de acordo com o seguinte cronograma: Mecatrônica, nos dias 26 e 27 de dezembro de 2019; Informática, em 30 de dezembro de 2019 e 2 de janeiro de 2020; e Eletrônica, em 3 de janeiro de 2020.

Os candidatos aprovados deverão levar uma foto 3×4 recente; original e cópia do histórico escolar; original e cópia do certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou declaração atualizada em 2019; e Termo de Responsabilidade e Veracidade das Informações, conforme Anexo V do edital de seleção. No ato da matrícula, a FMM coloca à disposição dos aprovados o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente assinado pelo responsável financeiro, e os exames clínicos.

O processo seletivo da FMM é um dos mais concorridos do Amazonas, na modalidade Ensino Médio Técnico. As aulas estão previstas para começar em janeiro de 2020.

Sobre a FMM

Com 33 anos de existência, a Fundação Matias Machline é um dos maiores projetos sociais da Região Norte e do Brasil. A instituição oferece Ensino Médio Técnico gratuito para jovens que cursaram o Ensino Fundamental em escolas da rede pública. Milhares de pessoas já foram beneficiadas com a educação baseada em valores sociais e humanitários, além de formação técnica nas áreas de Informática, Mecatrônica e Eletrônica.

*Com informações da assessoria

