Funcionários do Hospital Nilton Lins são flagrados fazendo festa junina em ala de pacientes

Na última segunda-feira (14), uma animada festa junina aconteceu na área da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nilton Lins e seu registro foi compartilhado pelos funcionários que participaram da mesma.

O episódio causou muita indignação por parte da população amazonense por ocorrer num momento tão delicado da pandemia de Covid-19 em nossas região.

Nas cenas mostradas é possível ver, entre outras coisas, uma “barraca do beijo”, além de mesas abarrotadas de comidas típicas e um arraial com funcionários festejando sem máscaras e nenhuma preocupação com os 14 pacientes infectados daquela ala que lutam pela vida.

Confira as imagens:

Em nota divulgada, tanto a direção do hospital quanto da Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM) afirmaram não terem autorizado tal evento e que os funcionários terceirizados foram afastados, bem como os servidores públicos advertidos.

Comentarios