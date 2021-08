Funcionária de zoológico é atacada por crocodilo e salva por turista; veja vídeo

No vídeo é possível ver o momento em que crianças acompanham a apresentação da funcionária, quando ela abre a jaula do animal e, em poucos segundos, tem a mão atacada pela boca do réptil e, na defensiva, entra na jaula para se livrar do ataque. Um dos turistas, que estava acompanhando a apresentação, conseguiu imobilizar o animal e salva a tratadora.

O visitante identificado como Donnie Wiseman pulou na água e subiu no topo do réptil para prendê-lo entre as pernas. Ele e um outro homem conseguiram libertá-la. A esposa de Wiseman, que tem formação em enfermagem, prestou os primeiros socorros antes da chegada das equipes de emergência.

O proprietário do Local, Shane Richins, afirmou para a Associated Press que o centro possui uma política rígida para a manipulação dos animais, mas que desta vez o réptil “ficou um pouco mais corajoso”. Richins disse que a tratadora passou por uma cirurgia e está tomando antibióticos.

Assista ao vídeo:

FONTE: D24AM