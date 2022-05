Frio chega ao Norte e Nordeste

BRASÍLIA — A massa de ar frio que se iniciou no Sul do país no começo da semana já chegou ao Norte e Nordeste. E por lá, as chuvas que caem incessantemente desde a semana passada podem até diminuir um pouco, mas não cessarão completamente. Além disso, a circulação dos ventos vindos do Sul e Sudeste fará o clima ficar mais gelado na parte mais alta do país.

O oposto acontecerá no Sudeste e Centro-Oeste, onde o frio começa a diminuir durante o fim de semana. A partir desta sexta-feira (20), o sol começa a sair timidamente durante a tarde nos próximos dias, fazendo com que as temperaturas máximas fiquem levemente mais altas até a próxima segunda-feira (23).

No Sul, no entanto, o clima seguirá bastante gelado nos próximos dias. Há, inclusive, a previsão de geadas nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e também em algumas partes do Paraná. O mesmo ocorrerá em algumas cidades do interior paulista, assim como em municípios do Centro-Oeste.