Frascos de vidro são doados à maternidade Dr. Moura Tapajóz para reforçar a coleta de leite humano

MANAUS — O posto de coleta de leite humano da maternidade Dr. Moura Tapajóz, unidade da Prefeitura de Manaus, localizada no bairro Compensa, zona Oeste, recebeu uma doação de 41 frascos de vidros, na tarde desta quarta-feira, 8/6, arrecadados por servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O material será usado para reforçar o armazenamento do leite doado por mães atendidas na maternidade.

A técnica do Núcleo de Saúde da Criança e do Adolescente, enfermeira Ivone Amazonas, informou que a Semsa mobilizou a campanha para sensibilizar os profissionais de saúde no Dia Mundial de Doação de Leite Humano, celebrado no dia 19 de maio. Os frascos de vidro com tampa plástica foram doados por servidores dos departamentos de Atenção Primária (DAP) e de Rede de Atenção (DRA).

“Nós agradecemos muito pela colaboração dos colegas de saúde, porque esse material é de fundamental importância para servir os bebês que estão internados em UCIs (Unidades de Cuidados Intermediários) e UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo) das maternidades. Nós percebemos que é uma ação simples, mas com resultado altamente satisfatório, visto que muitas mães deixam de doar na unidade porque não possuem o recipiente”, disse Ivone.

Segundo ela, as mães atendidas nas maternidades extraem o leite excedente nesses frascos, e, em seguida, o material é cadastrado e encaminhado ao banco de leite humano. O leite passa pelo processo de pasteurização antes de ser devolvido às maternidades, onde os bebês estão precisando.

“Muitas vezes esses frascos de vidro ficam esquecidos em casa ou são jogados no lixo, mas eles são os únicos objetos que podem ser usados na doação. Isso porque o vidro aceita melhor o processo de esterilização e não provoca aderência das substâncias e proteínas do leite na parede do frasco”, explicou.

Conforme Ivone, a população também pode contribuir. “Os frascos de vidro com tampa de plástico podem ser doados em qualquer unidade básica de saúde ou maternidade próxima a sua residência, pois a partir de lá, o recipiente será destinado para o setor responsável”, informou.