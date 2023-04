Fotografia de vítima de ataque em maternidade ucraniana vence World Press Photo 2023

O World Press Photo anunciou nesta quinta-feira (20) a foto vencedora do prêmio de fotojornalismo mais prestigiado do mundo. A imagem é da autoria do jornalista ucraniano Evgeniy Maloletka, da agência de notícias norte-americana Associated Press, e retrata uma das cenas mais marcantes da guerra entre a Ucrânia e a Rússia.

Na foto, uma mulher grávida com uma ferida no quadril é carregada às pressas em uma maca improvisada, após uma maternidade ter sido bombardeada. A cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, foi tomada pelas tropas russas em questão de dias e permanece sob controle russo. A equipe de Maloletka foi uma das poucas que permaneceu no local após a invasão.

A imagem mostra os destroços da maternidade, cercados por resquícios de fogo e fumaça, árvores sem folhas, janelas sem vidro e aparelhos de ar-condicionado pendurados por fios. A foto em si retrata Iryna Kalinina, uma das feridas mais graves, sendo transferida para outro hospital. Ela viu seu bebê nascer morto e morreu pouco depois.

Maloletka disse que a história sempre ficará com ele e que é importante que todas as fotos que fizeram em Mariupol se tornem evidências de um crime de guerra contra os ucranianos. Julie Pace, vice-presidente da Associated Press, elogiou o fotógrafo por capturar uma das imagens mais marcantes da guerra em meio a circunstâncias incrivelmente desafiadoras.

A World Press Photo é uma organização sem fins lucrativos que premia anualmente as melhores imagens do fotojornalismo mundial.