Forte chuva em Manaus causa deslizamento e destrói casas; assista ao vídeo

Durante a chuva que aconteceu em Manaus na manhã desta quarta-feira (27), três casas foram afetadas na Comunidade Campo Dourado, no bairro Cidade Nova, Zona Norte da cidade.

Segundo a Defesa Civil, eles foram acionados devido ao deslizamento de terra na comunidade. Uma das residências afetas pertencia a Jaqueline Oliveira, que perdeu parte da casa.

De acordo com a vítima, ela estava com uma sobrinha e a filha no momento do ocorrido. Ninguém ficou ferido e houve apenas perda material.

Segundo José Mendes, chefe da casa, o local é de risco e, além das casas que desabaram, outras também correm o risco em uma próxima chuva. Essas famílias serão encaminhadas para o Semasc para cadastrá-las e buscar uma forma de ajudá-las.

As informações são do Portal Manaus Alerta.

Comentarios