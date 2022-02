Foguetório em Manaus termina com mais de 50 envolvidos presos

O governador Wilson Lima determinou às forças de segurança do estado, na noite desta quinta-feira (10/2), uma operação para prender suspeitos de envolvimento em atos de apologia ao crime em Manaus. Até o momento, 50 infratores foram apreendidos pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil (PC-AM) e efetivos da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) em diversos bairros da capital, por participação no delito.

Em sua conta oficial no Twitter, o governador divulgou um vídeo informando que determinou o emprego de todas as tropas para a caçada aos criminosos, que possuem ligações com o tráfico de drogas. “Péssima noite para a bandidagem. Determinei que todo o efetivo das polícias Militar e Civil fosse para as ruas para colocar a bandidagem no seu devido lugar: no camburão. Até agora, aproximadamente 50 já foram presos, desses envolvidos nesse showzinho do início da noite. Não vamos permitir que criminosos tirem o sossego da população”, disse.

Além das prisões, as equipes policiais espalhadas pela capital recolheram também fogos de artifício e armas de fogo. Os suspeitos estão sendo apresentados em delegacias que funcionam como Centrais de Flagrante na capital.

░░░░ PMS ░░░░