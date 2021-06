Fluxo da Avenida Torquato Tapajós será invertido nesta segunda-feira (14)

A Prefeitura de Manaus vai inverter o fluxo da avenida Torquato Tapajós, a partir das 20h desta segunda-feira(14), para a realização da revitalização da rede de drenagem no trecho em frente ao supermercado Nova Era, no sentido bairro-Centro.

O serviço é um prolongamento do que foi realizado pela prefeitura em março deste ano, após o afundamento da pista no sentido Centro-bairro, acompanhado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Para os motoristas que desejam acessar o sentido bairro/Centro, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informa que deverão acessar a avenida desembargador Paulo Jacob, depois acessar a rotatória do Hileia, seguir à esquerda pela avenida Comandante Norberto Von Gal, dobrar à esquerda na alameda Santos Dumont e seguir o itinerário pela avenida Torquato Tapajós.

Os veículos pesados terão como opção o contrafluxo que será montado no sentido Centro-bairro, na avenida Torquato Tapajós. O acesso para o supermercado Nova Era será feito no sentido oposto da via, monitorado pelos agentes de trânsito.

