Flordelis terá documentário feito por produtora dos EUA

A deputada Flordelis dos Santos está sendo acompanhada desde a última segunda-feira (4) por uma equipe norte-americana de documentaristas. A parlamentar, conhecida por adotar 55 filhos, é investigada pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo.

De acordo com o jornal Extra, o documentário deve trazer uma narrativa parecida com a do “American crime story”, que já contou a história de O.J. Simpson, craque do futebol americano, que foi acusado de matar a mulher e inocentado após mais de 300 dias de julgamento.

Ainda não há confirmação de onde será exibido o documentário. Ainda conforme o Extra, Flordelis já chegou a gravar vídeos com legendas em inglês. Em uma das gravações divulgadas em sua página no Facebook, a deputada chora ao dizer que usa tornozeleira eletrônica e pede que alguma ONG estrangeira a ajude.

