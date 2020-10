Flordelis promete revelar verdade sobre morte do marido

A deputada federal Flordelis (PSD-RJ) fez uma postagem no Instagram em que anuncia que irá contar tudo que não foi revelado pela mídia sobre o homicídio na qual é acusada. A declaração foi dada nesta quinta-feira (22).

Segundo a parlamentar, as confissões serão publicadas no YouTube nesta sexta-feira (23).

“Fiquei calada por muito tempo, mas chegou a hora de vários fatos serem finalmente revelados. A coisa real você só vai conseguir assistir no meu canal do YouTube”, afirma.

A deputada é acusada pelo Ministério público do Rio de Janeiro (MPRJ) de ser mandante do assassinato do ex-marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. Três filhos adotivos também são investigados.Atualmente, a política está em prisão domiciliar e a justificativa do juiz responsável pala sentença é o “quadro de incerteza acerca do paradeiro da ré Flordelis”.

