Flávio Bolsonaro tenta ‘apagar’ a fala do pai sobre mortos pela Covid-19

Pegou tão mal a frase dita pelo presidente Jair Bolsonaro sobre as vítimas da Covid-19 na noite de terça-feira, 28, que até o filho Zero Um, o senador Flávio Bolsonaro, tentou esconder a fala do pai.

Ontem, na saída do Palácio do Planalto, um repórter perguntou ao presidente sobre as 474 mortes por coronavírus, o recorde registrado em 24 horas no país. Irritado, Bolsonaro respondeu: “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre”, em referência ao próprio nome, Jair Messias.

Pouco depois, Flávio publicou um tuíte com outro trecho da fala do pai — excluindo a parte desastrosa. O senador ainda acusa o Jornal Nacional de ter editado a pergunta da repórter, mentir e distorcer a fala do presidente. Em sua publicação, Flávio escreve: “Os inimigos continuarão mentindo, distorcendo e difamando. É da natureza deles, mas o povo não cai mais nessa”.

Para não restar dúvidas, seguem os dois trechos em que o presidente se manifestou na noite de ontem sobre as mortes provocadas pelo novo coronavírus. No primeiro (abaixo), Bolsonaro responde “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagre”:

O presidente de vocês se comporta como uma criança birrenta

“E daí? Quer que eu faça o quê? pic.twitter.com/AmtNN6zGs3 — 𝙹𝚎𝚜𝚜 (@miniluas) April 29, 2020

A seguir, o tuíte de Flávio Bolsonaro com a segunda parte da entrevista, que não mostra a afirmação feita inicialmente pelo pai:

O que REALMENTE @jairbolsonaro disse sobre as vítimas da Covid-19 – e que o Jornal Nacional, que editou a pergunta da repórter, não vai mostrar. Os inimigos continuarão mentindo, distorcendo e difamando. É da natureza deles, mas o povo não cai mais nessa. Via: @CarlaZambelli38 pic.twitter.com/kfXqA26yB3 — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 29, 2020

