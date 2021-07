Flamengo vence Chape de virada e volta a vencer no Brasileirão

Com o novo técnico, Renato Gaúcho, acompanhando das tribunas do Maracanã, o Flamengo derrotou a Chapecoense por 2 a 1, de virada, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo, alcançado com gols de Arrascaeta e Michael (Perotti havia aberto o placar para a Chape), faz o Rubro-Negro subir para 15 pontos na tabela, ocupando provisoriamente a nona colocação, mesmo com dois jogos a menos que a maioria dos concorrentes. A equipe catarinense, por sua vez, segue sem vencer e tem apenas quatro pontos somados, na penúltima colocação.

O primeiro tempo no Maracanã foi no máximo morno. O Flamengo, comandado interinamente por Mauricio Souza, técnico da equipe sub-20, criou mas não levou muito perigo. A melhor oportunidade acabou sendo da Chape, mas Fabinho, que aproveitou erro na saída de bola do time carioca, parou no goleiro Diego Alves.

Na segunda etapa, Diego Alves apareceu mais uma vez, mas agora de forma negativa. Em cobrança de falta de Busanello, ele falhou ao tentar encaixar o chute e deu rebote, aproveitado imediatamente por Perotti, que abriu o placar aos 21 minutos.

Pressionado, o Flamengo respondeu e foi ligeiro. Aos 32, após bola não dominada por Pedro na entrada da área, Arrascaeta pegou de primeira, rasteiro, sem dar chances ao goleiro João Paulo.

Quatro minutos depois, veio a virada em uma bela jogada de Michael, que recebeu na esquerda e passou por quatro defensores, incluindo o goleiro, para empurrar para a rede.

O triunfo dá tranquilidade para o novo técnico Renato Gaúcho, que assume a partir de agora, no lugar de Rogério Ceni. O compromisso mais próximo na agenda rubro-negra é a abertura das oitavas de final da Libertadores, diante do Defensa y Justicia, da Argentina, na quarta-feira, fora de casa. Pelo Brasileiro, a equipe entra em campo no domingo, diante do Bahia, em Salvador. Já a Chapecoense vai em busca da primeira vitória na competição também no domingo, quando recebe o Cuiabá, outra equipe que ainda não venceu.

Cuiabá iguala no fim contra o Ceará

A equipe mato-grossense poderia ter encerrado o jejum na noite deste domingo, já que saiu na frente do Ceará, na Arena Pantanal, com o gol de cabeça de Elton aos 26 minutos, após cobrança de escanteio da esquerda.

Porém, a expulsão de Pepê, ainda no primeiro tempo, pelo segundo cartão amarelo, dificultou a vida do Dourado.

Jenison marcou nós acréscimos o gol de empate do Cuiabá sobre o Ceará. Próximo jogo do Dourado no @Brasileirao será contra a Chapecoense. CUI 2-2 CEA

Na segunda etapa, com mais espaço em campo e com a ajuda do meio-campo Lima, com duas assistências, o Ceará virou em 20 minutos, com gols de Rick e Jael.

Mas já no finalzinho, aos 48, Jenison aproveitou a pressão do Cuiabá para empatar.

Foi o sexto empate do time no campeonato, no qual ocupa a 18ª posição. O Ceará, que não perde há sete jogos, soma 15, momentaneamente em 11º. O Vozão agora entra em campo no sábado (17) para enfrentar o Athletico Paranaense no Castelão, em Fortaleza.

FONTE: AGÊNCIA BRASIL

