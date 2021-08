Flamengo vence ABC e está nas quartas da Copa do Brasil

O Flamengo garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil após derrotar o ABC por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (5) na Arena das Dunas, em Natal.

FIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM DE JOGO NA ARENA DAS DUNAS! O Mengão vence o ABC por 1 a 0 com gol de João Gomes, e se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil! VAMOOOOOOOOOOOOOOOOS!#CRF #VamosFlamengo 📸 @AlexandreVidal1 / CRF pic.twitter.com/oucPMsGw5p — Flamengo (@Flamengo) August 6, 2021

Como venceu o confronto de ida pelas oitavas de final por 6 a 0, o Rubro-Negro optou por entrar em campo com uma equipe alternativa. O único gol do confronto saiu apenas aos 39 minutos do segundo tempo, com o volante Gomes.

O cria @GomesOficial08 estava impossível! Marcou, vibrou, acertou muitos passes e deixou o dele e da vitória do Mengão! Pitbull de Raça! 🐶🔴⚫ #VamosFlamengo #CRF 📸: @AlexandreVidal1 /CRF pic.twitter.com/7d6Kzlp4pH — Flamengo (@Flamengo) August 6, 2021

Assim, o Flamengo se uniu a Santos, Atlético-MG, Athletico-PR, Fortaleza, Grêmio, Fluminense e São Paulo nas quartas da Copa do Brasil. Os cruzamentos e o chaveamento até a final da competição serão conhecidos na próxima sexta-feira (6), em sorteio na sede da CBF.

FONTE: AGÊNCIA BRASIL

Comentarios