Flamengo não quer saber se Pedro acertou com o Palmeiras. Não o venderá

A diretoria do Flamengo não se abala, sabe do interesse do Palmeiras e, que o executivo Anderson Barros entrou em contato com o empresário de Pedro, Marcio Gugni. Boatos garantem que teria acontecido até o acerto entre eles.

Mas a postura da direção rubro-negra de não vender o atacante de 24 anos, é clara. Ainda mais ao rival direto na luta pela Libertadores, o Palmeiras. O preço da multa rescisória é de 100 milhões de euros, cerca de R$ 567 milhões, quantia que clube algum do país vai pagar por um jogador. O Flamengo pagou cerca de R$ 83 milhões pelo atacante junto à Fiorentina. O camisa 21 do Rubro-Negro já tinha ideal do salário que iria receber caso contrato com o Verdão fosse fechado, algo próximo de R$ 800 mil mais bonificações por metas atingidas, conforme apurou a reportagem do R7. O tempo de contrato seria de quatro anos. Pedro está insatisfeito no Flamengo e sabe que terá muito mais espaço no time paulista, que busca por um centroavante há tempos. Ele tem contrato com o clube carioca até 2025. As informações são do R7.