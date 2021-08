Flamengo goleia Olímpia em Brasília e vai à semifinal da Libertadores

O Flamengo tornou a golear o Olimpia (Paraguai) e se classificou às semifinais da Libertadores. Nesta quarta-feira (18), o Rubro-Negro bateu os paraguaios no Mané Garrincha, em Brasília, por 5 a 1, diante de pouco mais de 11 mil torcedores. A equipe carioca atingiu 9 a 2 no agregado dos resultados dos jogos de ida e de volta.

🔴⚫️ Mais um baile do @Flamengo! O Mengão voltou a golear o @elClubOlimpia, desta vez por 5-1, fez 9-2 no agregado e avançou para as semifinais da CONMEBOL #Libertadores. 🏆 Aguarda o vencedor de @BarcelonaSC e @FluminenseFC. pic.twitter.com/USPhA1aYUX — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 19, 2021

Na próxima fase, o Flamengo pode ter o clássico diante do Fluminense, caso o rival bata o Barcelona de Guayaquil (Equador). No primeiro jogo, há uma semana, no Maracanã, no Rio de Janeiro, os times empataram por 2 a 2. A partida de volta será nesta quinta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no Equador.

Aos 29 minutos do primeiro tempo, o lateral Rodinei cruzou pela direita e o atacante Gabriel Barbosa completou para o gol, abrindo o marcador para o Rubro-Negro. Aos 36, novo cruzamento na área pela direita, desta vez do meia Giorgian de Arrascaeta para o atacante Bruno Henrique ampliar de cabeça. Nos acréscimos, o atacante Jorge Recalde dominou na pequena área pela esquerda, tirou o zagueiro Léo Pereira e o goleiro Diego Alves em um único corte e descontou para os paraguaios.

A reação do Olimpia durou pouco. Aos três minutos do segundo tempo, no bate-rebate na área após uma cobrança de falta de Arrascaeta na área, o volante Willian Arão fez o terceiro do Flamengo. Sete minutos depois, Arrascaeta bateu escanteio e o zagueiro Saúl Salcedo se enrolou com a bola, marcando contra. Aos 31, o meia Diego recebeu do atacante Vitinho pela esquerda e cruzou para Gabriel Barbosa, de cabeça, balançar as redes pela segunda vez.

Antes de pensar na semifinal da Libertadores, o Flamengo se concentra no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (22), o Rubro-Negro visita o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 17ª rodada da competição.

FONTE: AGÊNCIA BRASIL

Comentarios