Flamengo goleia Bahia por 5 a 0 com direito a “hat trick” de Gabigol

Em meio a jogos decisivos pelas oitavas de final da Libertadores, o Flamengo optou por não poupar jogadores e, na estreia de Gabigol neste Campeonato Brasileiro, viu o letal camisa 9 marcar três gols, que não foram os últimos, pois Pedro e Vitinho entraram e fecharam a goleada sobre o Bahia por 5 a 0, no Estádio do Pituaçu, neste domingo, pela 12ª rodada.

O triunfo fora de casa leva o Rubro-Negro ao G6, na sexta colocação, com 18 pontos – um a mais em relação ao Tricolor.

Mais um para a estatística

O Flamengo conseguiu ser dominante desde o primeiro minuto. Teve volume, posse de bola no campo de ataque e empilhou chances, construídas dos dois lados – mesmo com a marcação baixa do Bahia. E foi na base da imposição que Arrascaeta recebeu em boa trama até ser parado por Nino: pênalti.

Para variar, Gabigol, ao seu melhor estilo, fez Matheus Teixeira entrar para a estatística ao fazer dele mais um goleiro que nem sequer sai na foto. Só nesta temporada, foi o sétimo pênalti convertido por Gabi com o mesmo roteiro.

Animação do Bahia parou com Gabigol

Para o segundo tempo, Dado Cavalcanti cobrou as linhas mais altas para forçar o erro do Flamengo a todo instante. Surtiu efeito nos primeiros 15 minutos, quando, neste ínterim, Diego Alves teve que trabalhar, Gilberto perdeu boa chance, Galdezani ficou no travessão.

Mas a reação parou em Gabigol. Antes de deixar o campo para descansar, como metade do time titular depois do terceiro gol, o centroavante recebeu uma bola em diagonal de Everton Ribeiro, dominou ajeitando e tocou com categoria para fazer “barba, cabelo e bigode” no jogo. Ali era o nocaute em cima dos mandantes.

Espaço para golear

Com o Bahia abatido, o Flamengo, em ótima exibição coletiva, tinha espaço para golear… e humilhou. Pedro e Vitinho entraram no decorrer do segundo tempo e completaram o placar elástico.

O primeiro – à la Ibrahimovic entre os zagueiros – marcou depois do segundo cruzar uma bola com perfeição. Depois, com naturalidade e contando com ótima jogada do garçom Arrascaeta, o camisa 11 fechou a goleada, já nos minutos derradeiros. Noite perfeita do Fla.

Próximos jogos

O Bahia volta a campo para jogar no próximo domingo, contra o Atlético-MG, fora e pela 13ª rodada do Brasileirão. O Flamengo também joga domingo pelo campeonato nacional, contra o São Paulo, em casa, mas antes tem a missão de atuar pela volta das oitavas da Libertadores. Em Brasília, enfrentará o Defensa y Justicia, em Brasília, com público e a vantagem de iniciar com 1-0 no agregado.

Ficha técnica

BAHIA 0 X 5 FLAMENGO – 12ª RODADA DO BRASILEIRO

Estádio: Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA)

Data e hora: 18 de julho de 2021, às 18h15 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

​Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires (ambos Fifa-GO)

Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Matheus Bahia, Gilberto, Galdezani, Edson (BAH) / Diego Ribas (FLA)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Gabigol, 22’/1ºT (0-1), 41’/1ºT (0-2), 16’/2ºt (0-3); Pedro, 28’/2ºT (0-4); Vitinho, 38’/2ºT (0-5).

BAHIA (Técnico: Dado Cavalcanti)

Matheus Teixeira; Nino, Conti, Ligger e Matheus Bahia (Juninho Capixaba, intervalo); Patrick de Lucca (Edson, 33’/2ºT), Galdezani (Lucas Araújo, 33’/2ºT) e Thonny Anderson (Maycon Douglas, 15’/2ºT); Rossi, Rodriguinho (Pablo, 22’/2ºT) e Gilberto.

FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)

Diego Alves, Isla (Rodinei, 33’/2ºT), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís (Renê, 18’/2ºT); Willian Arão, Diego Ribas (Gomes, 18’/2ºT), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol (Pedro, 18’/2ºT) e Michael (Vitinho, 24’/2ºT).

