Flamengo encara Fortaleza no Maracanã e dá adeus a Gerson

Em clima de despedida, o Flamengo entra em campo às 18h (de Manaus), desta quarta-feira em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro. Vindo de uma dura derrota no fim de semana, o time carioca vai receber o Fortaleza no Maracanã, pela sexta rodada, na última partida do volante Gerson com a camisa rubro-negra.

Gerson deve ser titular na noite desta quarta. Poucas horas depois, na quinta, vai embarcar para a França, onde se apresentará ao Olympique de Marselha. “Apareceu uma proposta muito boa para o jogador. Nada mais natural que ele procure novos ares. O Gerson veio, foi campeão e foi para o clube, foi bom para ele. Vida que segue”, disse Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, na terça.

O dirigente fez a declaração durante a transmissão ao vivo do último treino de Gerson pelo time brasileiro, via FlaTV. A veiculação foi uma forma de homenagem ao jogador, que também será celebrado pela torcida, com faixas e bandeira grande a serem exibidas no Maracanã durante o jogo.

O volante de 24 anos se despede do Fla recheado de conquistas. Foi bicampeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores, da Recopa Sul-Americana, da Supercopa do Brasil, por duas vezes. Faturou ainda o Campeonato Carioca e a Taça Guanabara em 2020 e também neste ano.

Se a partida marca despedida, também vai registrar um retorno. Sai Gerson, entra Thiago Maia. O volante deve ocupar a vaga deixada pelo companheiro que vai atuar na França. Maia foi relacionado pela primeira vez após sete meses, após grave lesão no joelho esquerdo e cirurgia. Ele deve começar no banco de reservas, mas será a opção de Rogério Ceni para a sequência da temporada na posição de Gerson.

Outra novidade nesta quarta será Pedro, liberado para cumprir a quarentena por Covid-19. Com o retorno do atacante, Rodrigo Muniz voltará para o banco, após ser o destaque da equipe na derrota por 3 a 2 para o Red Bull Bragantino, no sábado.

A primeira derrota do Fla neste Brasileirão, em três jogos, acendeu o alerta na equipe. O time carioca foi superior ao longo dos 90 minutos, mas deixou escapar até mesmo o empate, ao levar gol nos acréscimos do segundo tempo. Apesar do revés e dos três gols sofridos, Rogério Ceni não mudará a defesa.

Com o tropeço, o Flamengo estacionou nos seis pontos e desperdiçou a chance de brigar pelas primeiras posições da tabela. Agora está em 10º lugar. Nesta quarta, terá pela frente um rival embalado. O Fortaleza já ocupou a liderança e agora está em segundo lugar, com 11 pontos, após cinco jogos, ainda sem perder.

O jogo também marcará novo encontro entre Fortaleza e Rogério Ceni, hoje no Fla. O treinador fez história no time cearense, mas o técnico Juan Vojvoda já conquistou o carinho da torcida com o título cearense e o bom início no Brasileiro.

FONTE: ESTADÃO CONTEÚDO

Comentarios