Flamengo é tetracampeão da Copa do Brasil

RIO — O Flamengo é campeão da Copa do Brasil. Após dramático empate em 1 a 1 diante do Corinthians no tempo regulamentar, o clube carioca venceu, nos pênaltis, o adversário por 6 a 5 no Maracanã.

Responsável pela última cobrança de sua equipe, o lateral Rodinei não decepcionou e fez a alegria da torcida presente no estádio do Rio.

O Rubro-Negro se torna tetracampeão da Copa do Brasil (1990, 2006, 2013 e agora 2022), volta a erguer uma taça após quatro vices seguidos e ainda pode ganhar mais uma daqui a dez dias: a final da Libertadores contra o Athletico está marcada para sábado que vem (29), em Guayaquil (EQU).

Já o Corinthians precisa se recompor nas seis rodadas que restam do Brasileirão para confirmar seu lugar na próxima Libertadores. O time volta a campo neste sábado (22) para jogar o clássico contra o Santos na Vila Belmiro.

Por UOL