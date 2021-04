Flamengo é campeão da Supercopa ao vencer o Palmeiras nos pênaltis

Foi um verdadeiro jogaço. Digno dos dois melhores times do Brasil. E em um duelo com golaços, virada, expulsão e muita polêmica, o Flamengo é o supercampeão do Brasil, título conquistado após a vitória nos pênaltis por 6 a 5 sobre o Palmeiras, na manhã deste domingo (11), no Mané Garrincha, em Brasília. No tempo normal, eles empataram em 2 a 2.

O duelo colocou frente a frente as duas equipes hegemônicas no Brasil no momento, com várias taças conquistadas nos últimos anos. Dessa vez, porém, quem levou a melhor foi o Rubro-Negro.

Nenhum dos dois times terá muito tempo nem para comemorar, e muito menos para lamentar, já que possuem duelos importantes já na quarta-feira. Enquanto o Flamengo tem o clássico com o Vasco, pelo Campeonato Carioca, o Palmeiras tem a chance de levantar mais uma taça, já que decide a Recopa Sul-Americana, contra o Defensa y Justicia. No confronto de ida, o Alviverde venceu por 2 a 1, na Argentina.

