Flamengo domina e ganha de virada do Palmeiras

O Flamengo venceu de 3 a 1 o Palmeiras em um jogo elétrico neste domingo (12), com ataques perigosos e rápidos dos dois lados. O primeiro tempo foi equilibrado, com um gol para cada lado, mas o Flamengo voltou devastador na etapa complementar e selou a virada. A derrota afastou o alvi-verde da liderança do Brasileirão, em sua 20º rodada, após a vitória do líder Atlético-MG.

A primeira etapa foi acelerada. As duas equipes mostraram verticalidade e movimentação intensa. O Palmeiras começou melhor e logo no início do jogo arriscou com Wesley, que chutou fraco após tabelar com Danilo, aos 5′.

Aos 9′, Wesley chutou com perigo na meta de Diego Alves, após a bola ser cruzada com perigo e afastada da área do Flamengo.O jogo continuou em ritmo acelerado e os gols foram a prova disso. Aos 14′, o goleiro Weverton acionou Dudu de forma primorosa, que tocou para Wesley, que passou por Isla e Arrascaeta sem grandes dificuldades, cortou para a área vindo quase da linha de fundo e chutou colocado. Golaço!

Nem deu tempo de comemorar. Em jogada rápida envolvendo Pedro e Arrascaeta, a bola ficou com Everton Ribeiro, que cruzou com perfeição para Michel cabecear no contrapé de Weverton, que não teve o que fazer. Empate aos 16′.

Arrascaeta caiu no chão com dores pouco depois e precisou ser substituído por Vitinho, aos 23′.

O jogo continuou eletrizante e equilibrado, mesmo sem chances claras para os dois lados. Sem Arrascaeta, o Flamengo também perdeu um pouco de poder ofensivo.

Segundo tempo diferente

No segundo tempo, a partida ficou mais cadenciada. O Palmeiras voltou mais perigoso, com uma cobrança de falta de Scarpa, que entrou no segundo tempo, aos 2′, e um chute de Danilo, aos 5′.

Mas quem marcou foi o Flamengo. Em cobrança de escanteio, Pedro cabeceou com perfeição e Weverton só conseguiu assistir. Era a virada do Flamengo, aos 11′.

A virada do Flamengo esfriou o jogo. O time carioca também passou a amassar o Palmeiras no próprio campo, que sofria para criar e não contava mais com as arrancadas de Wesley, substituído por Breno Lopes aos 15′.

Aos 35′, o Flamengo ampliou. Em contra-ataque acelerado, Vitinho passou para Michael do meio para a direita. O atacante correu, tirou Marcos Rocha sem problema enquanto cortou para a área e fuzilou a meta de Weverton. Belo gol.

Antes do fim da partida, aos 49′, o volante Zé Rafael foi expulso por entrada dura em Willian Arão.

Próximos jogos

O resultado aproxima os times na tabela: o alvi-verde permanece na vice-liderança com 35 pontos, enquanto o time carioca sobe duas posições, e fica em terceiro com um ponto a menos — mas com duas partidas a menos também.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (18), contra a Chapecoense na Arena Condá. O Flamengo enfrenta o Grêmio, em casa, no dia seguinte. As informações são do R7.

