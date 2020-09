Flamengo demite funcionário que tirou foto de jogadores sem máscara em avião é demitido

Horas após minimizar imagem em que os jogadores do Flamengo aparecem sem máscara no avião que trouxe a equipe do Equador para o Rio de Janeiro, o presidente Rodolfo Landim determinou a demissão de Matheus Grangeiro, funcionário que cuida das redes sociais do clube e tirou a polêmica foto. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN.

Nesta sexta, em entrevista ao SporTV, Rodolfo Landim disse que enxergava como “natural” os jogadores tirarem a máscara para a foto e pediu que a situação fosse relevada.

“Estamos todos testados. É óbvio que na hora que vai tirar uma foto, você não tira foto com máscara. Vamos relevar aí. Os jogadores jogam sem máscara. É difícil de conter, é coisa natural. Eles se cumprimentam, se abraçam. Eu também tiro a máscara quando um torcedor me pede uma foto na rua. Eu tiro a máscara, prendo a respiração e coloco de novo”, disse o presidente.

FONTE: O Dia

Comentarios